Зеленский назвал слабое место Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал слабое место страны. По его мнению, это система противовоздушной обороны.

"Система противовоздушной обороны — это слабое место у нас", — сказал он во время онлайн-выступления.