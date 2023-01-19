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Регион
Опубликовано 19 января 2023, 09:13
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Зеленский назвал слабое место Украины

Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал слабое место страны. По его мнению, это система противовоздушной обороны.

"Система противовоздушной обороны — это слабое место у нас", — сказал он во время онлайн-выступления.

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Этот вопрос намерены решить Соединённые Штаты Америки. В Вашингтоне считают поставки систем противовоздушной обороны приоритетом в помощи Украине. Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в новом пакете помощи Киеву будут комплексы Patriot. В Кремле же заявили, что Patriot, которые США поставят Украине, станут такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение.

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Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Александра Вишнякова
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