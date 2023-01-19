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19 января, 09:16

Власти Лисичанска заявили, что город возвращается к нормальной жизни

Город Лисичанск в ЛНР возвращается к нормальной жизни: есть газ и свет, скоро появится и вода, уже ездят автобусы и работают магазины. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра населённого пункта Андрей Скорый в эфире Первого канала.

"Обстановка [в городе] нормальная, боевая… На данный момент провели газ, ведём воду, дали свет. Работаем… Фейки появляются... Ждали, что люди замёрзнут, что власть функционировать не будет. А у нас и автобусы ездят, и рынки работают, и магазин работает. Живём нормальной жизнью", — сказал он.

По словам Скорого, в Лисичанске, как в прифронтовом городе, есть некоторые ограничения. Например, при въезде в населённый пункт проверяются документы.

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Ранее Лайф сообщал, что в городе Лутугино ЛНР произошёл взрыв с последующим возгоранием на магистральном газопроводе. В МЧС республики заявили, что предварительной причиной аварии является подрыв. Из-за произошедшего 13 тысяч человек остались без газоснабжения. А мощность взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Газоснабжение в Лутугине удалось восстановить уже на следующий день.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Светлана Оперук
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