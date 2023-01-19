Власти Лисичанска заявили, что город возвращается к нормальной жизни
Город Лисичанск в ЛНР возвращается к нормальной жизни: есть газ и свет, скоро появится и вода, уже ездят автобусы и работают магазины. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра населённого пункта Андрей Скорый в эфире Первого канала.
"Обстановка [в городе] нормальная, боевая… На данный момент провели газ, ведём воду, дали свет. Работаем… Фейки появляются... Ждали, что люди замёрзнут, что власть функционировать не будет. А у нас и автобусы ездят, и рынки работают, и магазин работает. Живём нормальной жизнью", — сказал он.
По словам Скорого, в Лисичанске, как в прифронтовом городе, есть некоторые ограничения. Например, при въезде в населённый пункт проверяются документы.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Лутугино ЛНР произошёл взрыв с последующим возгоранием на магистральном газопроводе. В МЧС республики заявили, что предварительной причиной аварии является подрыв. Из-за произошедшего 13 тысяч человек остались без газоснабжения. А мощность взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Газоснабжение в Лутугине удалось восстановить уже на следующий день.
ТАСС / Александр Река