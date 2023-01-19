Власти Лисичанска заявили, что город возвращается к нормальной жизни

Город Лисичанск в ЛНР возвращается к нормальной жизни: есть газ и свет, скоро появится и вода, уже ездят автобусы и работают магазины. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра населённого пункта Андрей Скорый в эфире Первого канала.

"Обстановка [в городе] нормальная, боевая… На данный момент провели газ, ведём воду, дали свет. Работаем… Фейки появляются... Ждали, что люди замёрзнут, что власть функционировать не будет. А у нас и автобусы ездят, и рынки работают, и магазин работает. Живём нормальной жизнью", — сказал он.