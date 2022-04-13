В России возбудили уголовное дело против мэра Днепра за призывы к убийству

Следствие принимает меры для объявления градоначальника в розыск, сейчас проводятся необходимые экспертизы, расследование идёт по статье о подстрекательстве к геноциду.

Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Днепра Бориса Филатова за призывы убивать россиян по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В высказываниях главы города следствие усмотрело признаки преступления по статье "Подстрекательство к совершению геноцида". В рамках расследования установлено, что градоначальник опубликовал пост с таким призывом в соцсетях на многотысячную аудиторию. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

"Следствием принимаются меры, направленные для объявления его в розыск", — сказано в записи.

По данным СК, подобные высказывания украинских политиков, журналистов и других публичных лиц уже давно стали частью человеконенавистнической русофобской политики киевского режима. Это ещё раз доказывает факт "процветания" на Украине нацистской идеологии, которая транслируется украинским гражданам с немолчаливого согласия высшего политического руководства страны.