ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 14:08
3394

В России возбудили уголовное дело против мэра Днепра за призывы к убийству

Следствие принимает меры для объявления градоначальника в розыск, сейчас проводятся необходимые экспертизы, расследование идёт по статье о подстрекательстве к геноциду.

Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Днепра Бориса Филатова за призывы убивать россиян по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В высказываниях главы города следствие усмотрело признаки преступления по статье "Подстрекательство к совершению геноцида". В рамках расследования установлено, что градоначальник опубликовал пост с таким призывом в соцсетях на многотысячную аудиторию. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

"Следствием принимаются меры, направленные для объявления его в розыск", — сказано в записи.

СКР заведёт дело на украинскую актрису Курилец за видео с "казнью" в стиле ИГИЛ
СКР заведёт дело на украинскую актрису Курилец за видео с "казнью" в стиле ИГИЛ

По данным СК, подобные высказывания украинских политиков, журналистов и других публичных лиц уже давно стали частью человеконенавистнической русофобской политики киевского режима. Это ещё раз доказывает факт "процветания" на Украине нацистской идеологии, которая транслируется украинским гражданам с немолчаливого согласия высшего политического руководства страны.

А ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести дело на депутата Рады Валентина Наливайченко за призыв убивать военных РФ. Перед этим украинский депутат публично предлагал привлекать к ответственности российских солдат либо уничтожать.

BannerImage

СК РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • СК РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar