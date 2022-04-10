Бастрыкин поручил завести дело на депутата Рады Наливайченко за призыв убивать военных РФ

Ранее украинский депутат публично предлагал привлекать к ответственности российских солдат либо уничтожать.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко, который призвал уничтожать российских военных за участие в "Операции Z" после завершения боевых действий.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными", — сообщается на сайте СК.