Бастрыкин поручил завести дело на депутата Рады Наливайченко за призыв убивать военных РФ
Ранее украинский депутат публично предлагал привлекать к ответственности российских солдат либо уничтожать.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко, который призвал уничтожать российских военных за участие в "Операции Z" после завершения боевых действий.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными", — сообщается на сайте СК.
Ранее эксперт Константин Сивков заявил, что Киев занимается провокациями, чтобы настроить украинцев против России. Аналитик отметил, что ВСУ ракетами "Точка-У" не бьют по военным объектам РФ, атаки совершаются лишь по мирным городам.