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Опубликовано 10 апреля 2022, 12:20

Бастрыкин поручил завести дело на депутата Рады Наливайченко за призыв убивать военных РФ

Ранее украинский депутат публично предлагал привлекать к ответственности российских солдат либо уничтожать.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко, который призвал уничтожать российских военных за участие в "Операции Z" после завершения боевых действий.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными", — сообщается на сайте СК.

Депутат Рады Наливайченко заявил о планах убивать российских военных
Депутат Рады Наливайченко заявил о планах убивать российских военных

Ранее эксперт Константин Сивков заявил, что Киев занимается провокациями, чтобы настроить украинцев против России. Аналитик отметил, что ВСУ ракетами "Точка-У" не бьют по военным объектам РФ, атаки совершаются лишь по мирным городам.

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Следственный комитет РФ

Александра Васильева
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