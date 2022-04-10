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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 14:59

Звёзды сериала "Во все тяжкие" снимутся в новом сезоне "Лучше звоните Солу"

Актёры появятся в последнем сезоне многосерийного приквела, где 42-летнему Аарону Полу предстоит сыграть 20-летнего Джесси. Первая серия шестого сезона появится в Сети 18 апреля.

Ведущие актёры сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и Аарон Пол появятся в последнем сезоне многосерийного приквела "Лучше звоните Солу". Об этом на пресс-конференции в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса заявил соавтор и шоураннер Питер Гулд.

"Мы немного нервничали по этому поводу. Не хочу портить впечатление зрителям. Первый вопрос, который мы получили, когда начинали работу над шоу, был: "Мы увидим Уолта и Джесси?" И вместо того, чтобы уклоняться, я просто скажу: "Да", — сообщил Гулд.

Также стало известно, что в сериале 42-летнему Аарону Полу предстоит сыграть 20-летнего Джесси. Остальные сюрпризы ожидают поклонников шоу 18 апреля этого года: именно на эту дату намечен старт шестого сезона "Лучше звоните Солу".

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Стоит отметить, что фанаты шоу переживают не только о том, когда же выйдут новые серии, но и о здоровье актёров. Напомним, что во время съёмок шестого сезона "Лучше звоните Солу" исполнитель главной роли 58-летний Боб Оденкерк потерял сознание. После случившегося актёра пришлось госпитализировать.

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Анатолий Симоненко
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