Звёзды сериала "Во все тяжкие" снимутся в новом сезоне "Лучше звоните Солу"

Актёры появятся в последнем сезоне многосерийного приквела, где 42-летнему Аарону Полу предстоит сыграть 20-летнего Джесси. Первая серия шестого сезона появится в Сети 18 апреля.

Ведущие актёры сериала "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон и Аарон Пол появятся в последнем сезоне многосерийного приквела "Лучше звоните Солу". Об этом на пресс-конференции в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса заявил соавтор и шоураннер Питер Гулд.

"Мы немного нервничали по этому поводу. Не хочу портить впечатление зрителям. Первый вопрос, который мы получили, когда начинали работу над шоу, был: "Мы увидим Уолта и Джесси?" И вместо того, чтобы уклоняться, я просто скажу: "Да", — сообщил Гулд.

Также стало известно, что в сериале 42-летнему Аарону Полу предстоит сыграть 20-летнего Джесси. Остальные сюрпризы ожидают поклонников шоу 18 апреля этого года: именно на эту дату намечен старт шестого сезона "Лучше звоните Солу".