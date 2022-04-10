Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию против российских военных в Ирпене

Подразделения ВС России покинули этот населённый пункт более недели назад по итогам переговоров в Стамбуле.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование в связи с информацией о том, что украинские националисты, возможно, готовят очередную провокацию против российских военнослужащих, намереваясь обвинить их в совершении преступных действий в городе Ирпень под Киевом.

"Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках", — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.