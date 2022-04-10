В Минобороны Турции не смогли назвать точное количество дрейфующих в Чёрном море мин

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что число дрейфующих мин в Чёрном море на данный момент остаётся неизвестным. По его словам, в настоящее время по факту обнаружения снарядов проводится расследование.

"Мины в Чёрном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать. Информация в СМИ о том, что в Чёрном море около 400 мин — полная тайна. Мы не знаем число", — сообщил Акар, подчеркнув, что у Турции доверительные, дружественные отношения как с Украиной, так и с Россией.