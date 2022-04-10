В Минобороны Турции не смогли назвать точное количество дрейфующих в Чёрном море мин
Снаряды были обнаружены ранее у берегов Румынии, Болгарии и пролива Босфор. Они обезврежены.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что число дрейфующих мин в Чёрном море на данный момент остаётся неизвестным. По его словам, в настоящее время по факту обнаружения снарядов проводится расследование.
"Мины в Чёрном море российского производства, но мы не знаем, какая страна их оставила, мы не можем их идентифицировать. Информация в СМИ о том, что в Чёрном море около 400 мин — полная тайна. Мы не знаем число", — сообщил Акар, подчеркнув, что у Турции доверительные, дружественные отношения как с Украиной, так и с Россией.
Также глава Минобороны добавил, что страна находится в постоянном контакте с болгарскими и румынскими властями, которые также проводят дноуглубительные исследования.
Напомним, Лайф узнал 18 марта, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Позднее эту информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ. А 27 марта Минобороны Турции сообщило о мине, обнаруженной в Чёрном море на границе с Болгарией. 29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал, что турецкими военными были обезврежены ещё две морские мины — у берегов Румынии и пролива Босфор.
Shutterstock