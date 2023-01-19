В Хабаровске открестились от кондуктора – "человека-паука", якобы лазавшего над пассажирами

Сообщения о кондукторе, который в Хабаровске лазил по поручням автобуса 25-го маршрута в час пик над головами пассажиров, не соответствуют действительности. Об этом рассказал Лайфу начальник пресс-службы администрации города Николай Нагорный.

Кондуктор лазит по поручням в автобусе. Видео © VK / Хабаровск сейчас

В Сети распространилось видео, как мужчина перемещается по салону автобуса под потолком. Одна из пассажирок его ругает, говоря, что он "занимается ерундой". Ловкача в народе даже прозвали "Человеком-пауком". Сообщается также, что это был кондуктор. Однако Нагорный рассказал, что таких занавесок, которые видны в салоне на видео, в городских автобусах якобы нет.

"Сегодня было совещание, туда были приглашены руководители этой компании. Сейчас, во-первых, они пояснили, что у них действительно на 25-м маршруте нет автобусов с подобными занавесками. А вообще у них в принципе в автобусах занавесок нет", — сказал он.

Однако позже Нагорный заявил, что специалисты изучили все автобусы и нашли "тот самый, с тем самым номером". По каким признакам автобус был опознан, остаётся неясным. И тем не менее в администрации опровергли, что кондуктор на этом маршруте перемещался по поручням над головами пассажиров. Кроме того, в Сети появилось также видео с автобусом маршрута № 25, но уже с улицы. Пользователи уверены, что это тот самый транспорт, где был ловкач-кондуктор. Замдиректора компании-перевозчика, ГК "Пять звёзд", Иван Новиков в беседе с РИА "Новости" рассказал, что на втором видео действительно автобус из Хабаровска, но оно не имеет отношения к первому ролику.

"Какое-то нагнетание информации. Фейк. Происки конкурентов... Не знаю, что это. С таким же успехом можно сказать, что это был автобус другого маршрута. Кстати, во втором видео в автобусе даже шторок нет, видно, а в первом видео — жёлтые", — добавил Новиков.