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19 января, 09:39

Полисы ОМС начнут выдавать жителям новых регионов РФ уже в феврале

Выдавать полисы обязательного медицинского страхования жителям новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — начнут уже в феврале. Об этом журналистам рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

"Мы планируем где-то с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов", — сказал он.

При этом в полном объёме система ОМС должна заработать на территории новых субъектов страны уже с 2024 года, добавил Баланин.

Россияне смогут оформить полис ОМС на "Госуслугах", и его не нужно будет носить с собой

Россияне смогут оформить полис ОМС на "Госуслугах", и его не нужно будет носить с собой

Ранее Лайф сообщал, что в России могут объединить ОМС и ДМС в одну систему. Соответствующую задачу в рамках Стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года поставило Министерство финансов.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Наталья Исакова
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