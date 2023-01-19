Полисы ОМС начнут выдавать жителям новых регионов РФ уже в феврале
Выдавать полисы обязательного медицинского страхования жителям новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — начнут уже в феврале. Об этом журналистам рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
"Мы планируем где-то с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов", — сказал он.
При этом в полном объёме система ОМС должна заработать на территории новых субъектов страны уже с 2024 года, добавил Баланин.
Ранее Лайф сообщал, что в России могут объединить ОМС и ДМС в одну систему. Соответствующую задачу в рамках Стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года поставило Министерство финансов.
ТАСС / Алексей Павлишак