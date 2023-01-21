На Камчатке автобус проехал по оступившейся при выходе из него женщине

В Петропавловске-Камчатском автобус проехал по ногам пассажирки. Это случилось после того, как она вышла на остановке "Садовая", что на улице Океанской. На записи, которую сделала установленная неподалёку камера, видно, что женщина последней покинула салон транспортного средства.

Она ещё не успела окончательно сойти, как автобус неожиданно тронулся с места, закрывая двери на ходу. Женщина не смогла сохранить равновесие и упала под колёса. Водитель не заметил этого и отправился дальше. В результате автобус проехал по ноге женщины. Как пишет издание "Новости Камчатки", она получила перелом.