В промоушене рассказали, когда боец ММА Минеев станет участником СВО

Российский боец ММА Владимир Минеев, который подписал контракт с Вооружёнными силами РФ, отправится в зону специальной военной операции уже на предстоящей неделе. Об этом рассказал руководитель промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Он занимался гуманитарной миссией. Сегодня мы с ним говорили, и Минеев сказал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО", — сообщил ТАСС Гаджиев.