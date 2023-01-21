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21 января, 01:02

В промоушене рассказали, когда боец ММА Минеев станет участником СВО

Камил Гаджиев: Боец ММА Минеев отправится на СВО на будущей неделе

Российский боец ММА Владимир Минеев, который подписал контракт с Вооружёнными силами РФ, отправится в зону специальной военной операции уже на предстоящей неделе. Об этом рассказал руководитель промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

"Он занимался гуманитарной миссией. Сегодня мы с ним говорили, и Минеев сказал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО", — сообщил ТАСС Гаджиев.

Минеев победил Родригеса перед отправкой в зону спецоперации

Минеев победил Родригеса перед отправкой в зону спецоперации

Как рассказывал Лайф, Минеев приостановил свою карьеру в связи с намерением отправиться на в зону проведения СВО. Осенью он получил повестку в рамках частичной мобилизации, а затем говорил о планах посетить учебный военный центр для восстановления навыков.

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VK / Владимир Минеев

Анатолий Симоненко

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