В промоушене рассказали, когда боец ММА Минеев станет участником СВО
Камил Гаджиев: Боец ММА Минеев отправится на СВО на будущей неделе
Российский боец ММА Владимир Минеев, который подписал контракт с Вооружёнными силами РФ, отправится в зону специальной военной операции уже на предстоящей неделе. Об этом рассказал руководитель промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
"Он занимался гуманитарной миссией. Сегодня мы с ним говорили, и Минеев сказал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО", — сообщил ТАСС Гаджиев.
Как рассказывал Лайф, Минеев приостановил свою карьеру в связи с намерением отправиться на в зону проведения СВО. Осенью он получил повестку в рамках частичной мобилизации, а затем говорил о планах посетить учебный военный центр для восстановления навыков.
VK / Владимир Минеев