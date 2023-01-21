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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 00:51
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Раненного в Соледаре военкора Readovka доставили в Москву

В Москву доставлена на вертолёте военкор Readovka Анастасия Елсукова, которая получила ранение в Соледаре. Издание сообщило, что её жизни ничего не угрожает, она благодарит всех, кто принял участие в транспортировке.

Военкор Readovka Анастасия Елсукова доставлена в Москву. Видео © Readovka

"Мы верим, что она вскоре вернётся в строй и снимет не один прекрасный репортаж с передовой — она человек бесстрашный", — сказал главный редактор Readovka Алексей Костылев.

По его словам, Анастасия "ошарашена и для неё всё происходящее сейчас — это шоковая ситуация".

Напомним, 19-летняя Анастасия Елсукова была ранена в Соледаре, у неё раздроблено колено. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первую помощь девушке оказали в полевом госпитале ЧВК.

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Readovka

Андрей Григорьев
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