Раненного в Соледаре военкора Readovka доставили в Москву
В Москву доставлена на вертолёте военкор Readovka Анастасия Елсукова, которая получила ранение в Соледаре. Издание сообщило, что её жизни ничего не угрожает, она благодарит всех, кто принял участие в транспортировке.
Военкор Readovka Анастасия Елсукова доставлена в Москву. Видео © Readovka
"Мы верим, что она вскоре вернётся в строй и снимет не один прекрасный репортаж с передовой — она человек бесстрашный", — сказал главный редактор Readovka Алексей Костылев.
По его словам, Анастасия "ошарашена и для неё всё происходящее сейчас — это шоковая ситуация".
Напомним, 19-летняя Анастасия Елсукова была ранена в Соледаре, у неё раздроблено колено. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что первую помощь девушке оказали в полевом госпитале ЧВК.
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