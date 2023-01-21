Раненного в Соледаре военкора Readovka доставили в Москву

В Москву доставлена на вертолёте военкор Readovka Анастасия Елсукова, которая получила ранение в Соледаре. Издание сообщило, что её жизни ничего не угрожает, она благодарит всех, кто принял участие в транспортировке.

Военкор Readovka Анастасия Елсукова доставлена в Москву. Видео © Readovka

"Мы верим, что она вскоре вернётся в строй и снимет не один прекрасный репортаж с передовой — она человек бесстрашный", — сказал главный редактор Readovka Алексей Костылев.