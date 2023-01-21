Стало известно, когда откроются новые магазины вместо Zara

Уже этой весной на месте прежних магазинов Zara могут открыться новые. Как сообщает "Коммерсант", их планирует запустить новый владелец российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex (бренды Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti) — Daher Group. Первая точка готовится в московском торговом центре "Авиапарк" под вывеской Maag.

"Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex", — цитирует "Коммерсант" свои источники.

Эксперты считают, что Daher Group столкнётся со снижением спроса на российском рынке. А также компании придётся испытать рост трат и возросшую за время отсутствия конкуренцию. Как пишет издание, в октябре российское подразделение Inditex переименовалось с "Зара СНГ" на "Новая мода".

В компании подбирают менеджеров по закупкам и логистике, кассиров, продавцов и других сотрудников в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону и других городах РФ. Газета не исключает, что в части магазинов могут быть предложены коллекции, произведённые испанскими родоначальниками фирмы.