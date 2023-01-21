Диетолог рассказала, какая еда необходима для психического здоровья

Клетчатка — это "корм" для полезных бактерий, которые обитают в желудочно-кишечном тракте человека. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что такой компонент в рационе поможет облегчить нормальную работу систем организма, а ещё будет способствовать психическому здоровью.

"Клетчатка — это корм для полезной микрофлоры, для нашего микробиома. Это такие бактерии, которые делают много хорошего для нашего организма. Они помогают нам выживать, поддерживать в норме иммунную систему и психическое состояние, благотворно влияют на пищеварение", — пояснила Соломатина в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что по этому поводу проводились исследования. Измеряли корреляцию между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением клетчатки. В итоге выявилась прямая взаимосвязь. Те же результаты были получены и в отношении психических заболеваний.

Чтобы организм получал достаточное количество клетчатки, ежедневно необходимо употреблять 400–500 граммов овощей. Можно и фруктов, но они содержат сахар, напомнила медик. Идеальным вариантом Соломатина назвала зелёные, не крахмалистые овощи. Не менее полезны в этом отношении цельнозерновой хлеб и крупа, с которой не снята оболочка.