"Накроет волной": Сибирь и Дальний Восток предупредили об аномальных холодах

На регионы Сибири и Дальнего Востока надвигается аномальная "волна холода". В Амурской и Кемеровской областях, Хабаровском крае, Приморье, Якутии и на других территориях морозы будут достигать 47–53 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Отклонение от климатической нормы, например, в Красноярском крае с 21 по 25 января составит минус 8–15 градусов. Там столбики термометров опустятся до минус 47 градусов.

"В Томской области прогнозируется до минус 35–42 градусов с 21 по 23 января, в Кемеровской области и Хакасии — до минус 34–41 градуса. Это на 8–18 градусов ниже климатической нормы. В Иркутской области в ближайшие пять дней будет также аномально холодная погода — 45–53 градуса мороза. Это настоящая волна холода", — рассказал ТАСС Вильфанд.

В Якутии 21–23 января температура снизится на 10–16 градусов ниже нормы — до 52–56 градусов. В Хабаровском крае в ближайшие пять дней мороз достигнет 44–47 градусов. По словам Вильфанда, в этот же период на Сахалине ожидается минус 27–32 — климатическая норма отклонится на 7–10 градусов. В восточных районах Приморья — 34–39 градусов мороза. Волна холода с 21 по 25 января нахлынет на Амурскую область — там минус 44–51. Это на 8–14 градусов ниже нормы. С 21 по 23 января в Бурятии — 42–43, в Забайкалье — 45–52, ниже допустимого на 7–12. Учёный отметил, что в ближайшие дни "азиатская часть страны будет с очень холодной погодой".

Как объяснил метеоролог, если температура ниже климатической нормы на семь и более градусов в течение нескольких дней, это считается опасным погодным явлением и называется "волной холода".