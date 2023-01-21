Хирурги в бронежилетах достали из ноги бойца взрыватель мины

Врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели уникальную операцию. Хирурги извлекли торцевой взрыватель 122-миллиметровой мины из мягких тканей правой голени военнослужащего. Устройство могло взорваться в любой момент. Перед оказанием экстренной помощи нужно было обезвредить взрыватель, и медики надели бронежилеты. Минобороны показало видео с этой операции.

Операция по извлечению взрывателя мины из ноги военнослужащего. Видео © Telegram-канал / Министерство обороны РФ

"На сам предмет мы обратили внимание уже по факту его наличия. Здесь уже был подобный случай. Предполагать можно что угодно, но, конечно, каждый раз, когда мы идём, мы найдём там что-то взрывоопасное и опасное именно для нас", — рассказал подполковник медицинской службы Виталий Иванов.

Пациент поступил к хирургам с множественными осколочными ранениями мягких тканей обеих ног и проникающим ранением брюшной полости. Привести в действие взрыватель, засевший в мышце, можно одним движением. Хоть военный медик и говорит о том, что в ВМА такой случай не единичный, именно такая операция для него оказалась первой. Он признался, что, когда нашли предмет и поняли, что это такое, страха не было.

Медик отметил, что главное — спасти жизнь пациента, а остальное — "обычная работа". Сейчас прооперированный боец уже вне опасности, после выздоровления его ждёт курс реабилитации.