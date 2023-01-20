Военкор Readovka ранена в Соледаре, у неё раздроблено колено
Военкор Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре
Анастасия Елсукова. Обложка © readovka.news
Корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила серьёзное ранение непосредственно вблизи линии фронта в Соледаре: у неё раздроблено колено, сейчас журналистке делают операцию.
"Сегодня при выполнении редакционного задания в Соледаре получила ранение наш военкор Анастасия Елсукова. Настя находилась в Соледаре в составе группы военкоров, и вся группа попала под обстрел", — рассказали в Readovka.
Бойцы ЧВК "Вагнер" эвакуировали Елсукову в Первомайск, там в госпитале ей делают операцию.
А в конце декабря Лайф рассказывал, что на южной окраине Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT Arabic, в составе которой находился корреспондент Максим Аль-Тури вместе с коллегами.