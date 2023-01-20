ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 января 2023, 13:20
23178

Военкор Readovka ранена в Соледаре, у неё раздроблено колено

Военкор Readovka Елсукова получила ранение в Соледаре

Анастасия Елсукова. Обложка © readovka.news

Анастасия Елсукова. Обложка © readovka.news

Корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила серьёзное ранение непосредственно вблизи линии фронта в Соледаре: у неё раздроблено колено, сейчас журналистке делают операцию.

"Сегодня при выполнении редакционного задания в Соледаре получила ранение наш военкор Анастасия Елсукова. Настя находилась в Соледаре в составе группы военкоров, и вся группа попала под обстрел", рассказали в Readovka.

Бойцы ЧВК "Вагнер" эвакуировали Елсукову в Первомайск, там в госпитале ей делают операцию.

Врачи в бронежилетах достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент
Врачи в бронежилетах достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент

А в конце декабря Лайф рассказывал, что на южной окраине Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT Arabic, в составе которой находился корреспондент Максим Аль-Тури вместе с коллегами.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar