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Опубликовано 20 января 2023, 16:17
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Пригожин: Жизни раненного в Соледаре военкора Readovka ничего не угрожает

Военкор Анастасия Елсукова в госпитале. Фото © Telegram / Пресс-служба Пригожина

Военкор Анастасия Елсукова в госпитале. Фото © Telegram / Пресс-служба Пригожина

Жизни раненного в Соледаре военкора издания Readovka Анастасии Елсуковой на данный момент ничего не угрожает. Об этом сообщил основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК "Вагнер". В настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно", — передаёт сообщение его пресс-служба.

Пригожин добавил, что Анастасия от начала до конца стойко прошла "путь раненого бойца ЧВК "Вагнер". Уточняется, что журналистка получила сквозное осколочное ранение левого колена.

Два человека ранены при обстреле города Шебекино со стороны Украины
Два человека ранены при обстреле города Шебекино со стороны Украины

Ранее Лайф писал о том, что корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила серьёзное ранение в Соледаре, это произошло непосредственно вблизи линии фронта.

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Илья Суриков
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