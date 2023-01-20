Пригожин: Жизни раненного в Соледаре военкора Readovka ничего не угрожает

Жизни раненного в Соледаре военкора издания Readovka Анастасии Елсуковой на данный момент ничего не угрожает. Об этом сообщил основатель и руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Она была эвакуирована, после чего прооперирована во фронтовом госпитале ЧВК "Вагнер". В настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно", — передаёт сообщение его пресс-служба.

Пригожин добавил, что Анастасия от начала до конца стойко прошла "путь раненого бойца ЧВК "Вагнер". Уточняется, что журналистка получила сквозное осколочное ранение левого колена.