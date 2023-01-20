МИД РФ: Переговоры с Украиной невозможны из-за политики киевской "партии войны"

В МИД РФ прокомментировали сегодняшнюю встречу министров обороны западных стран на американской военной базе Рамштайн в Германии, где обсуждались поставки Киеву систем ПВО и танков. В российском ведомстве увидели в этом свидетельство того, что Запад всё глубже погружается в конфликт на Украине, и предостерегли от провокаций и подстрекательств.

"Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за то, чтобы обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя"... Свою лепту готовы внести и европейцы. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала партнёров дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать. Расцениваем всё это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведёт к увеличению жертв и опасной эскалации", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что территория Украины стала настоящим тренировочным полигоном для США и их союзников, при этом страдают от такой циничной политики ни в чём не повинные мирные жители.

"Очевидно, что Киев и его американские и европейские хозяева не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России", — добавили в ведомстве.

Также в министерстве заявили, что о переговорах с киевскими властями не может идти и речи в свете последних заявлений Владимира Зеленского.

"В его смутном представлении мирные переговоры вовсе ещё не означают наступление мира. Всё это лишний раз свидетельствует, что именно утратившая чувство реальности оголтелая "партия войны" сегодня задаёт тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи", — подчеркнули в МИД.