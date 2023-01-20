Песков: Решение о поставках Украине танков закончится для неё последствиями "со знаком минус"

Украину ждут последствия "со знаком минус", если встреча министров обороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии завершится решением в пользу поставок Киеву тяжёлых танков. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Последствия будут со знаком минус. Однозначно", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона не раз говорила, что принципиальных изменений киевскому режиму после этих поставок ждать не стоит. С другой стороны, такая военная помощь Украине лишь добавит проблем её народу, подчеркнул пресс-секретарь Путина.