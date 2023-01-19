Песков: Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень
Если Запад поставит Украине оружие, способное наносить удары по объектам на территории России, это выведет конфликт на новый уровень. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (поставки Киеву вооружения, способного наносить удары по РФ. — Прим. Лайфа) будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной общеевропейской безопасности", — сказал он.
Напомним, причиной для обсуждения такой темы стало заявление Администрации президента США о том, что Украине могут быть нужны средства, способные наносить удары по территории Крыма. Там считают, что такие меры помогут Киеву укрепить свои позиции на переговорах с РФ.