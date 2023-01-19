Песков назвал опасной дискуссию о поставках Киеву вооружений для ударов по РФ

"Разумеется, сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории <...> это потенциально чрезвычайно опасно", — отметил представитель Кремля.

Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена считает, что Украине могут быть нужны средства, способные наносить удары по территории Крыма. В Вашингтоне полагают, что это улучшит позиции Киева при переговорном процессе.