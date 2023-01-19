"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 января, 09:54

Песков назвал опасной дискуссию о поставках Киеву вооружений для ударов по РФ

Дискуссия о поставках Киеву оружия, способного наносить удары по территории РФ, является опасной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории <...> это потенциально чрезвычайно опасно", — отметил представитель Кремля.

Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму

Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена считает, что Украине могут быть нужны средства, способные наносить удары по территории Крыма. В Вашингтоне полагают, что это улучшит позиции Киева при переговорном процессе.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров