ТАСС: Состояние госпитализированного Михалкова улучшилось

Состояние госпитализированного более двух недель назад российского режиссёра Никиты Михалкова улучшилось. Сейчас известный кинодеятель продолжает лечение в обычной палате одной из столичных больниц, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.