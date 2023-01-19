ТАСС: Состояние госпитализированного Михалкова улучшилось
Состояние госпитализированного более двух недель назад российского режиссёра Никиты Михалкова улучшилось. Сейчас известный кинодеятель продолжает лечение в обычной палате одной из столичных больниц, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
"Михалков переведён из реанимации в линейное отделение. Его состояние улучшилось", — поделился осведомлённый собеседник агентства.
Названа опасность "замиксованной" пневмонии, из-за которой попали в реанимацию Михалков и Костомаров
Напомним, 77-летний Михалков был госпитализирован с диагнозом "грипп" ещё 5 января. Артиста перевели в реанимацию. На фоне сообщений СМИ об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку. А 16 января стало известно, что режиссёр потихоньку идёт на поправку.