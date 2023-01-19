Названо четыре напитка, которые противопоказаны людям с чувствительным желудком

Алкоголь, газированные и горячие напитки, а также фруктовые соки противопоказаны людям с чувствительным желудком и его заболеваниями. Об этом Лайфу рассказал терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

"Алкоголь противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — с любыми: пищевода, кишечника, печени, поджелудочно-желудочного и с желудком. Если мы говорим про так называемый чувствительный желудок, то алкоголь здесь крайне негативно воздействует", — рассказал Жито.

Врач отметил, что алкоголь непосредственно повреждает эпителий пищевода, а также усугубляет действие соляной кислоты, что может привести к эрозиям и язвам. В качестве примера специалист привёл молодых людей, которые только начинают употреблять крепкие напитки, но буквально тут же сталкиваются с различными заболеваниями.

"Номером два являются газированные напитки. Когда человек выпивает любой газированный напиток, этот газ попадает в желудок и увеличивает объём, то есть пузырьки растворяются в жидкости и схлопываются уже непосредственно в желудке, в результате объём желудка резко возрастает", — продолжил эндокринолог.

Жито заметил, что подобное может быть хорошо для людей с гипоацидным состоянием, когда желудок вырабатывает мало соляной кислоты. Однако, когда газов много, они способствуют растяжению стенок желудка и возникает избыточное количество соляной кислоты. Также, по словам специалиста, людям с чувствительным желудком противопоказано горячее питьё.

"Оно негативно сказывается на состоянии слизистой ротовой полости, слизистой пищевода и желудка, потому что если напиток очень горячий, а есть такая привычка — особенно зимой часто пьют горячие напитки, чай, кофе, — то эти горячие напитки повреждают слизистую ротовой полости, пищевода и желудка вплоть до формирования онкологии", — отметил врач.

Последними в этом списке стали фруктовые соки. По словам Жито, они содержат огромное количество заранее заготовленных кислот, которые могут вызывать обострение язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и эрозий. При этом в целом фрукте своеобразным "барьером" для кислот может стать клетчатка.