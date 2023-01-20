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20 января, 09:42

В Кремле заявили, что отношения России и США находятся в исторически низшей точке

Дмитрий Песков: Надежды на улучшение отношений России и США в обозримой перспективе нет

<p>Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв

Кремль не питает надежд на улучшение отношений с Вашингтоном в обозримой перспективе. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что прошедшие два года президентства Джо Байдена были очень плохими для двусторонних отношений России и США, "несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой".

"Отношения сейчас находятся, наверное, в самой исторически низшей точке. На обозримую перспективу надежд на улучшение нет", — сказал Песков.

СМИ: Россия и США почти заморозили отношения, оставив при этом каналы для связи

СМИ: Россия и США почти заморозили отношения, оставив при этом каналы для связи

Напомним, что в конце декабря в Кремле констатировали, что отношения между Россией и США не располагают к новогодним поздравлениям. А не так давно американские журналисты раскрыли "тайный план" Вашингтона в отношении России. Речь идёт о поддержке Вашингтоном "повстанческого движения" в западной части Украины против российских сил на востоке.

Александр Юнашев

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