В Кремле заявили, что отношения России и США находятся в исторически низшей точке

Кремль не питает надежд на улучшение отношений с Вашингтоном в обозримой перспективе. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что прошедшие два года президентства Джо Байдена были очень плохими для двусторонних отношений России и США, "несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой".

"Отношения сейчас находятся, наверное, в самой исторически низшей точке. На обозримую перспективу надежд на улучшение нет", — сказал Песков.