Песков: Конфликт на Украине развивается по восходящей

Конфликт на Украине развивается по восходящей, а вовлечённость в него НАТО только растёт, о чём свидетельствуют последние заявления Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы видим, что он действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлечённость стран НАТО в этот конфликт", — отметил представитель Кремля.