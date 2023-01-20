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20 января, 09:35

Песков: Конфликт на Украине развивается по восходящей

Конфликт на Украине развивается по восходящей, а вовлечённость в него НАТО только растёт, о чём свидетельствуют последние заявления Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы видим, что он действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлечённость стран НАТО в этот конфликт", — отметил представитель Кремля.

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А ранее Владимир Путин заявил, что победа России неизбежна, в её основе лежат сплочённость россиян, мужество и героизм военных и работа оборонно-промышленного комплекса.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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