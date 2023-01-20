Песков: Конфликт на Украине развивается по восходящей
Конфликт на Украине развивается по восходящей, а вовлечённость в него НАТО только растёт, о чём свидетельствуют последние заявления Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы видим, что он действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлечённость стран НАТО в этот конфликт", — отметил представитель Кремля.
А ранее Владимир Путин заявил, что победа России неизбежна, в её основе лежат сплочённость россиян, мужество и героизм военных и работа оборонно-промышленного комплекса.
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