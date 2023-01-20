Учёные представили цифровую 3D-реконструкцию головы мальчика-неандертальца

Группа палеоантропологов Цзилиньского университета показала на днях облик мальчика-неандертальца, который удалось восстановить с помощью технологии цифровой 3D-реставрации на основе черепа, найденного в палеолитической пещере Тешик-Таш на территории Узбекистана. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Окаменелый череп принадлежал неандертальцу в возрасте 8–9 лет. Мальчик жил примерно от 300 тысяч до 40 тысяч лет назад, его останки нашли в 1938 году. Как отметила директор Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ, академик РАН Александра Бужилова, это первая окаменелость, обнаруженная в Азии, и единственный целиком сохранившийся череп так называемого азиатского неандертальца. Такое открытие доказывает, что древние люди двигались в сторону востока.

Новая реконструкция сделала облик мальчика более достоверным, а также подчеркнула его индивидуальные особенности. Как отмечают эксперты, данное исследование не только наглядно показывает, как выглядели доисторические люди района Евразии, но и предоставляет идеи для дальнейшего изучения и отображения морфологических особенностей неандертальцев в Центральной Азии и их приспособляемости к окружающей среде.

Это первый случай, когда исследователи восстановили окаменелый человеческий череп при помощи 3D-реставрации с использованием компьютера. Кроме того, такой эксперимент является важным достижением в области палеоархеологической экспозиции.