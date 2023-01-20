Россиян предупредили о трудностях на выборах в недружественных странах

Санкции против России могут осложнить процесс голосования для граждан нашей страны, проживающих или временно находящихся за рубежом. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Определённые возможности (проголосовать на выборах в недружественных странах) будут, но весьма ограниченные. Ограничены они не нами, а воинствующими западными политиками: необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян напрямую бьют по избирательным правам наших граждан", — сказала Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что в странах, где будет возможность организовать избирательный процесс, Россия сделает всё, чтобы сделать его максимально удобным и доступным.