Хореограф Железняков: Щербакова может не получить премию ISU из-за политики

Российская фигуристка Анна Щербакова может не получить премию Международного союза конькобежцев (ISU) из-за мировой политической ситуации. Таким мнением поделился хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. Он считает, что в настоящий момент всё очень тесно связано с политикой, а поскольку эта награда международная, то у спортсменки могут возникнуть трудности.

"Анечка, несомненно, прекрасный претендент, но я боюсь, что политика может вмешаться в нашу спортивную жизнь и Анечка не получит эту награду. Я надеюсь, что всё-таки такого не произойдёт", — сказал Железняков в беседе с РИА "Новости".