"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 января, 09:22

Хореограф Железняков: Щербакова может не получить премию ISU из-за политики

Российская фигуристка Анна Щербакова может не получить премию Международного союза конькобежцев (ISU) из-за мировой политической ситуации. Таким мнением поделился хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. Он считает, что в настоящий момент всё очень тесно связано с политикой, а поскольку эта награда международная, то у спортсменки могут возникнуть трудности.

"Анечка, несомненно, прекрасный претендент, но я боюсь, что политика может вмешаться в нашу спортивную жизнь и Анечка не получит эту награду. Я надеюсь, что всё-таки такого не произойдёт", — сказал Железняков в беседе с РИА "Новости".

На Украине требуют исключить Щербакову из номинантов на премию ISU Skating Awards

На Украине требуют исключить Щербакову из номинантов на премию ISU Skating Awards

Ранее Лайф сообщал о том, что российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова попала в финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года" Международного союза конькобежцев (ISU).

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров