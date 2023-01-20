Глава FIDE Дворкович: Переход в Азию даёт возможности, но футбол в Европе привычнее

Необходимо взвесить все плюсы и минусы возможного перехода российского футбола в Азию, это решение требует тщательного анализа. Таким мнением поделился президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который в прошлом являлся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) и главой оргкомитета чемпионата мира по футболу в России.

"Нужно взвешивать все плюсы и минусы такого шага. Понятно, что клубам и сборным надо играть, как и шахматистам, необходимо повышать своё мастерство. В этом смысле, наверное, переход в Азию даёт какие-то возможности. С другой стороны, мы привыкли к участию России в европейских соревнованиях", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Дворкович отметил, что в Федерации шахмат России тоже идут подобные рассуждения. Однако он подчеркнул, что как президент FIDE обязан сохранять нейтральную позицию.