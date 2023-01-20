Глава FIDE Дворкович: Переход в Азию даёт возможности, но футбол в Европе привычнее
Необходимо взвесить все плюсы и минусы возможного перехода российского футбола в Азию, это решение требует тщательного анализа. Таким мнением поделился президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который в прошлом являлся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС) и главой оргкомитета чемпионата мира по футболу в России.
"Нужно взвешивать все плюсы и минусы такого шага. Понятно, что клубам и сборным надо играть, как и шахматистам, необходимо повышать своё мастерство. В этом смысле, наверное, переход в Азию даёт какие-то возможности. С другой стороны, мы привыкли к участию России в европейских соревнованиях", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Дворкович отметил, что в Федерации шахмат России тоже идут подобные рассуждения. Однако он подчеркнул, что как президент FIDE обязан сохранять нейтральную позицию.
Напомним, идея о переходе футбола РФ в Азиатскую конфедерацию появилась, ещё когда национальная сборная и отечественные клубы были отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за российской спецоперации на Украине. Экс-президент московского "Спартака" Леонид Федун заявил о напряжённых переговорах РФС с УЕФА о переходе в Азиатскую конфедерацию. О возможном переезде российского футбола ранее высказался и гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
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