Акинфеев заявил о нежелании менять Лигу чемпионов на турниры в АФК
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".
"Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. <...> Ладно ещё я — поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став её заложниками", — отметил Акинфеев.
Капитан армейцев признался, что надеется на нормализацию ситуации, но окончательное решение по поводу ухода в АФК в любом случае остаётся за РФС. При этом футболист подчеркнул, что всегда важно продумать дальнейшие действия наперёд. В частности, сможет ли Россия, например, вернуться в УЕФА, когда в мире снова всё изменится.
Напомним, идея о переходе российского футбола в Азию появилась, ещё когда сборная России и отечественные клубы были отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за российской спецоперации на Украине. Экс-президент московского "Спартака" Леонид Федун заявил о напряжённых переговорах РФС с УЕФА о переходе в Азиатскую конфедерацию. О возможном переезде российского футбола ранее высказался и гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
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