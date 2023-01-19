Акинфеев заявил о нежелании менять Лигу чемпионов на турниры в АФК

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. <...> Ладно ещё я — поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став её заложниками", — отметил Акинфеев.

Капитан армейцев признался, что надеется на нормализацию ситуации, но окончательное решение по поводу ухода в АФК в любом случае остаётся за РФС. При этом футболист подчеркнул, что всегда важно продумать дальнейшие действия наперёд. В частности, сможет ли Россия, например, вернуться в УЕФА, когда в мире снова всё изменится.