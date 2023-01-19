Болельщики с Украины выкрикивали оскорбления в адрес теннисиста Рублёва на Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису болельщики с флагом Украины прямо во время встречи обрушились с оскорблениями на российского теннисиста Андрея Рублёва.

Украинские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес российского теннисиста Андрея Рублёва. Видео © Telegram / Readovka

Инцидент произошёл во время матча второго круга, в котором россиянин играл с финном Эмилем Руусувуори. Украинские болельщики начали выкрикивать в адрес Рублёва оскорбления и провокационные слова. После этого теннисист обратился к судье, который предложил вмешаться. Россиянин заверил, что флаг его не беспокоит, речь идёт только об оскорблениях.

"Всё в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова", — сказал теннисист в разговоре с арбитром.

Несмотря на попытки украинских провокаторов морально вымотать теннисиста, Андрей Рублёв одержал в этом матче победу. Он вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Теперь ему предстоит сыграть с британцем Даниэлем Эвансом.