Болельщики с Украины выкрикивали оскорбления в адрес теннисиста Рублёва на Australian Open
На Открытом чемпионате Австралии по теннису болельщики с флагом Украины прямо во время встречи обрушились с оскорблениями на российского теннисиста Андрея Рублёва.
Украинские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес российского теннисиста Андрея Рублёва. Видео © Telegram / Readovka
Инцидент произошёл во время матча второго круга, в котором россиянин играл с финном Эмилем Руусувуори. Украинские болельщики начали выкрикивать в адрес Рублёва оскорбления и провокационные слова. После этого теннисист обратился к судье, который предложил вмешаться. Россиянин заверил, что флаг его не беспокоит, речь идёт только об оскорблениях.
"Всё в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова", — сказал теннисист в разговоре с арбитром.
Несмотря на попытки украинских провокаторов морально вымотать теннисиста, Андрей Рублёв одержал в этом матче победу. Он вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Теперь ему предстоит сыграть с британцем Даниэлем Эвансом.
Ранее Лайф писал о том, что российский теннисист Андрей Рублёв заработал более миллиона долларов за выступление на Итоговом турнире ATP.
Telegram / Readovka