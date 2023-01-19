"Остановись!": Уилл Смит выложил видео под популярную песню на русском и нарвался на хейт украинцев

Известный американский актёр Уилл Смит нарвался на хейт от украинцев в "Инстаграме"*, выложив видео под ремикс песни российского исполнителя Xcho "Я и ты". Артист хотел показать процесс создания ролика с автомобилем, но получил совершенно не ту реакцию, которую ожидал.

Уилл Смит выложил видео под популярную песню на русском и нарвался на хейт украинцев. Видео © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / Willsmith

"Пожалуйста, не используй российские песни, если поддерживаешь Украину", — написал один из украинских пользователей.

"Ты за Россию? Остановись!" — заявил другой.

"Только не русская песня", — написал ещё один комментатор.

При этом российские пользователи поддержали артиста и поблагодарили его за такую публикацию. Некоторые также отметили, что актёру стоит послушать и других русских музыкантов.

Сам Смит пока никак не отреагировал на критику со стороны украинцев.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сети набросились на жену Зеленского, заподозрив её в слишком роскошном образе жизни. По мнению некоторых пользователей, супруга украинского лидера не забудет пройтись по магазинам после форума в Давосе, а то куда ещё тратить деньги налогоплательщиков Великобритании.