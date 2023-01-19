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19 января, 10:44

"В яму угодил": Глава Читы пожаловался на разбитый Lexus из-за плохих дорог

Глава Читы Ярилов отчитал чиновников после того, как разбил свой Lexus из-за ям на дорогах

Глава Читы Евгений Ярилов разбил автомобиль Lexus LX 470 из-за ям на дорогах в городе. Об этом он рассказал на заседании комитета ЖКХ городской думы, сообщает РИА "Новости".

"В связи с тем, что я глава городского округа, я не стал подавать в суд на комитет. Я разбил машину свою. В яму угодил. На дороге", — заявил он.

Ярилов оказался недоволен тем, что в городе плохо ремонтируют проезжую часть. По его словам, в 2010-х годах в Чите было в два раза больше участков дорог, нуждающихся в улучшении, чем сейчас, но при этом на данный момент ям больше. Глава города добавил, что ремонт его личного автомобиля обошёлся в 100 тысяч рублей.

"Почему перестали делать ямочный ремонт в нужном объёме?" — задался вопросом чиновник.

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Gorduma.msuchita.ru

Илья Суриков

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