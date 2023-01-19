"В яму угодил": Глава Читы пожаловался на разбитый Lexus из-за плохих дорог
Глава Читы Ярилов отчитал чиновников после того, как разбил свой Lexus из-за ям на дорогах
Глава Читы Евгений Ярилов разбил автомобиль Lexus LX 470 из-за ям на дорогах в городе. Об этом он рассказал на заседании комитета ЖКХ городской думы, сообщает РИА "Новости".
"В связи с тем, что я глава городского округа, я не стал подавать в суд на комитет. Я разбил машину свою. В яму угодил. На дороге", — заявил он.
Ярилов оказался недоволен тем, что в городе плохо ремонтируют проезжую часть. По его словам, в 2010-х годах в Чите было в два раза больше участков дорог, нуждающихся в улучшении, чем сейчас, но при этом на данный момент ям больше. Глава города добавил, что ремонт его личного автомобиля обошёлся в 100 тысяч рублей.
"Почему перестали делать ямочный ремонт в нужном объёме?" — задался вопросом чиновник.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Саратове автомобиль с людьми внутри провалился в яму с кипятком. Она появилась на проезжей части из-за коммунальной аварии.