Токаев распустил нижнюю палату парламента и назначил внеочередные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижнюю палату парламента) и назначил досрочные выборы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте главы республики.

"В соответствии с конституцией, после консультаций с председателями палат парламента и премьер-министром мною подписаны указы о роспуске Мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Благодарю депутатов за активную и плодотворную работу", — говорится в сообщении.

Внеочередные выборы депутатов нижней палаты парламента Казахстана назначены на 19 марта 2023 года. Токаев надеется, что обновлённый состав парламента продолжит взятый курс на модернизацию республики. Он также отметил, что проведение внеочередных выборов продиктовано логикой конституционной реформы, которую жители республики поддержали во время референдумов.