Опылять вручную и освещать по ночам: Как российские полярники будут выращивать арбузы в Антарктиде

Российские полярники намерены выращивать арбузы и огурцы в самом холодном месте планеты — на арктической станции "Восток", где уже удалось собрать хороший урожай помидоров. Эксперимент проводится в рамках подготовки к созданию базы на Луне, однако у него есть и более приземлённый смысл.

Из-за не подходящих для земледелия природных условий овощи на станции выращивают с помощью панопоники: агрофизики создали так называемые фитотехкомплексы, в которых достигается оптимальное соотношение твёрдой, жидкой и воздушной сред. Вместо почвы используют её тонкослойный аналог, напоминающий ткань, а питательный раствор поступает к семени по щелевым капиллярам. Как рассказал полярник, магнитолог по основной специальности Андрей Тепляков, который занимается оранжерейными исследованиями на "Востоке", в Антарктиде урожай овощей обычно в полтора-два раза выше, чем в современных тепличных комбинатах, работающих в России и за рубежом.

"Как плоды отличаются по вкусу от тепличных, сказать не могу: для этого нужно пробовать один и тот же сорт из оранжереи "Востока" и теплицы", — приводит его слова РИА "Новости".

Тепляков рассказал, что у агрофизиков в смоделированных условиях Антарктиды получилось вырастить и арбузы, а заниматься ими непосредственно на "Востоке" начнут в феврале, первые плоды можно будет получить уже через 68 дней после "запуска". Эксперт отметил, что ягоды будут значительно меньше привычных — всего порядка 20 сантиметров в диаметре, а по вкусу должны быть такими же, как астраханские. При этом он подчеркнул, что антарктические арбузы — своего рода маркетинговый ход, который поможет продвинуть панопонику.

"Если мы сумеем вырастить арбузы в Антарктиде, значит, это можно будет сделать везде", — объяснил Тепляков.

Станция "Восток". Фото © ААНИИ

Он отметил, что такие усилия нацелены на разработку технологии, которая поможет накормить растительной продукцией жителей труднодоступных регионов страны. Например, в Сибири овощи и фрукты стоят крайне дорого, и установкой теплиц эту проблему не решить. При этом панопоника позволяет получать продукцию в закрытых помещениях, где затраты на обогрев существенно ниже, а производительность — выше. Самая большая статья расходов в этом случае — электроэнергия, так как растения поглощают свет 12–16 часов в день.

Как пояснил Тепляков, на "Востоке" оранжереи освещаются по ночам — пока полярники спят, растения растут. При этом он подчеркнул, что самая ответственная часть работы — опыление, которое приходится проводить вручную. Эксперт отметил, что делать это можно с помощью кисточки или просто соединяя мужской и женский цветы. При этом важно не упустить время, так как "окно" для опыления длится всего один-два дня.