Врач раскрыл, что на самом деле могло убить подростка, который страдал фатальной бессонницей

Подросток, который, по информации СМИ, скончался от фатальной семейной бессонницы, мог умереть от разрушений головного мозга. Так считает врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов. Он заявил о том, что фатальная бессонница может только спровоцировать развитие в организме необратимых процессов, которые приводят к смерти.

"Сама фатальная инсомния, как её ещё называют, не может быть причиной смерти. Дело в том, что этот недуг является разновидностью болезни Крейтцфельдта – Якоба, известной также как подострая губчатая энцефалопатия или нейрокогнитивное расстройство, вызванное прионной болезнью, и является смертельным дегенеративным заболеванием мозга", — отметил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт рассказал, что эта болезнь неизлечима, а одно из первых её проявлений — нарушение сна. По его словам, при этом недуге поражается мозг, затем нарушаются функции организма в целом. С таким заболеванием люди живут не более двух лет, указал медик.