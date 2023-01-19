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19 января, 10:11

Врач раскрыл, что на самом деле могло убить подростка, который страдал фатальной бессонницей

Сомнолог Полуэктов: Московский подросток мог умереть от разрушений мозга из-за бессонницы

Подросток, который, по информации СМИ, скончался от фатальной семейной бессонницы, мог умереть от разрушений головного мозга. Так считает врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов. Он заявил о том, что фатальная бессонница может только спровоцировать развитие в организме необратимых процессов, которые приводят к смерти.

"Сама фатальная инсомния, как её ещё называют, не может быть причиной смерти. Дело в том, что этот недуг является разновидностью болезни Крейтцфельдта – Якоба, известной также как подострая губчатая энцефалопатия или нейрокогнитивное расстройство, вызванное прионной болезнью, и является смертельным дегенеративным заболеванием мозга", — отметил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

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Эксперт рассказал, что эта болезнь неизлечима, а одно из первых её проявлений — нарушение сна. По его словам, при этом недуге поражается мозг, затем нарушаются функции организма в целом. С таким заболеванием люди живут не более двух лет, указал медик.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве в квартире на Южнобутовской улице обнаружили тело 16-летнего подростка. По предварительной информации, он умер от семейной фатальной бессонницы. Эта болезнь считается крайне редкой и неизлечимой.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Илья Суриков

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