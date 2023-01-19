В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"

Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерной державы" полностью соответствует российской ядерной доктрине и не означает, что Москва готова её изменить. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это абсолютно не значит, это идёт в полном соответствии с нашей ядерной доктриной", — сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова Медведева изменение ядерной доктрины.