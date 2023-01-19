В Кремле отреагировали на слова Медведева о "проигрыше ядерной державы"
Песков: Заявление Медведева не противоречит российской ядерной доктрине
Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерной державы" полностью соответствует российской ядерной доктрине и не означает, что Москва готова её изменить. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это абсолютно не значит, это идёт в полном соответствии с нашей ядерной доктриной", — сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова Медведева изменение ядерной доктрины.
Ранее Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной. Громкое высказывание зампреда Совбеза РФ прозвучало перед встречей министров обороны стран НАТО в Рамштайне, где собираются обсуждать поставки Киеву нового тяжёлого вооружения, и после форума в Давосе, где "недоразвитые политические тусовщики" заявляли о необходимости поражения РФ для достижения мира на Украине.