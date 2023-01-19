Песков: Существование РФ и Путина является большой проблемой для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский психологически предпочёл бы, чтобы России и её лидера Владимира Путина не существовало, так как это является для него большой проблемой. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Понятно, что и Россия, и Путин — это и для нынешней Украины, и для Зеленского <…> большая проблема. Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было", — подчеркнул Песков.
Поводом для этого стало заявление Зеленского о том, что он не уверен, что Владимир Путин жив. По мнению украинского лидера, выступления его российского коллеги "записаны на хромакее".
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал систему противовоздушной обороны слабым местом своей страны.
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