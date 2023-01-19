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19 января, 10:09

Песков: Существование РФ и Путина является большой проблемой для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский психологически предпочёл бы, чтобы России и её лидера Владимира Путина не существовало, так как это является для него большой проблемой. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Понятно, что и Россия, и Путин — это и для нынешней Украины, и для Зеленского <…> большая проблема. Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было", — подчеркнул Песков.

Поводом для этого стало заявление Зеленского о том, что он не уверен, что Владимир Путин жив. По мнению украинского лидера, выступления его российского коллеги "записаны на хромакее".

Путин принял участие в крещенских купаниях

Путин принял участие в крещенских купаниях

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал систему противовоздушной обороны слабым местом своей страны.

Обложка ©

Getty Images / Shanghai Cooperation Organization, © Getty Images / Chris McGrath

Александр Юнашев

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