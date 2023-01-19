У Кремля нет выработанной позиции по теме конфискации имущества уехавших россиян

Владимир Путин не обсуждал с депутатами и сенаторами возможность конфискации имущества россиян, покинувших страну с началом спецоперации и частичной мобилизации. У Кремля никакой позиции на этот счёт нет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалась", — ответил Песков на вопрос об обсуждении этой темы с парламентариями. Отрицательный ответ он дал и на вопрос о позиции Кремля.