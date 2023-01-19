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19 января, 10:18

У Кремля нет выработанной позиции по теме конфискации имущества уехавших россиян

Песков: Путин не обсуждал с парламентариями тему конфискации имущества уехавших россиян

Владимир Путин не обсуждал с депутатами и сенаторами возможность конфискации имущества россиян, покинувших страну с началом спецоперации и частичной мобилизации. У Кремля никакой позиции на этот счёт нет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждалась", — ответил Песков на вопрос об обсуждении этой темы с парламентариями. Отрицательный ответ он дал и на вопрос о позиции Кремля.

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Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила изымать имущество сбежавших из страны россиян на нужды детей-сирот, которых сегодня насчитывается более 280 тысяч.

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Unsplash

Александр Юнашев

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