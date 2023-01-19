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Регион
Опубликовано 19 января 2023, 10:11
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В Кремле посоветовали Зеленскому поскорее осознать, что Путин и Россия "есть и будут"

Чем раньше киевский режим проявит готовность учитывать требования Москвы, тем будет лучше для самой Украины. Такое заявление озвучил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчёт в том, что и Россия, и Путин есть и будут, и что рано или поздно всё равно придётся отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, требования России так или иначе будут достигнуты, и чем скорее украинское руководство с этим смирится, тем быстрее завершится специальная военная операция и тем скорее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую устроил киевский режим.

Зеленский назвал слабое место Украины
Зеленский назвал слабое место Украины

Напомним, что ранее в ходе выступления по видеосвязи в рамках саммита в Давосе президент Украины Владимир Зеленский отметился очередным одиозным заявлением. Он в очередной раз публично отказался от переговоров с Москвой, сославшись на то, что не уверен, жив ли российский президент.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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