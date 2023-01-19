В Кремле посоветовали Зеленскому поскорее осознать, что Путин и Россия "есть и будут"

Чем раньше киевский режим проявит готовность учитывать требования Москвы, тем будет лучше для самой Украины. Такое заявление озвучил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчёт в том, что и Россия, и Путин есть и будут, и что рано или поздно всё равно придётся отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина", — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, требования России так или иначе будут достигнуты, и чем скорее украинское руководство с этим смирится, тем быстрее завершится специальная военная операция и тем скорее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую устроил киевский режим.