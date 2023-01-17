Казахстан закрыл лазейку по "обнулению" срока пребывания иммигрантов

Власти Казахстана внесли коррективы в правила въезда на территорию страны, закрыв лазейку для "обнуления" срока пребывания иммигрантов. Соответствующее постановление было опубликовано в базе нормативно-правовых актов республики.

"Иностранцы, прибывающие без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение 180 дней общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней", — сказано в документе.

Ранее в законе отсутствовало правило 180-дневного периода, из-за чего гости страны по истечении срока пребывания могли на короткое время выехать из страны и вернуться обратно, тем самым "обнулив" его. Норма не будет действовать для тех, кто оформил вид на жительство или визу. Изменения вступят в силу 27 января.