В Волгограде нашли "парковщика года", бросившего белоснежный "мерседес" на ступеньках

В Волгограде водитель припарковал "мерседес" на крутых ступеньках. Когда полиция стала разбираться в причинах столь странной парковки, выяснилось, что молодой человек забыл сделать одну важную деталь. Об этом Лайфу сообщил источник.

В Волгограде водитель без прав припарковал "мерседес" на ступеньках. Видео © LIFE

Внимание к себе 22-летний Даниил К. привлёк после того, как жители Волгограда нарекли его "лучшим парковщиком года". Дело в том, что шесть дней назад парень пересел с "жигулей" на белоснежный "мерседес", который спустя почти неделю зачем-то оставил на крутых ступеньках в самом центре города. В результате автомобиль едва не слетел и не задавил людей.

Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, машина чудом не скатилась по этим ступеням. Однако проходившие мимо жители не могли похвалиться таким же бесстрашием, как у хозяина авто, и решили вызвать полицию и эвакуатор. Те благополучно вытянули автомобиль.

Как выяснилось позже, радость от покупки иномарки затуманила разум Даниила и он забыл сделать самое главное — получить водительское удостоверение. Теперь с "парковщиком года" будет разбираться полиция.