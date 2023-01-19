Врач объяснил, почему большинство людей измеряют давление неправильно

Артериальное давление нужно мерить трижды, причём с перерывами в пять минут. Об этом в телеграм-канале рассказал доктор Александр Мясников.

"На самом деле давление должно быть измерено в состоянии покоя три раза. То есть вы пришли, посидели пять минут, и только после этого вам мерят давление. Потом вы опять сидите пять минут — ещё раз измеряют. Вы снова отдыхаете, и процедура повторяется в третий раз", — объяснил специалист.

Он также рассказал, что нормой являются показатели 120/80, предгипертония — это 120/80–129/80, начальная стадия гипертонии — 130–139 на 80–89, а вторая стадия — это 140/90 и выше. Хотя, подчеркнул доктор, идеальным давлением является 110/70. Средние показатели могут меняться в зависимости от индивидуальных факторов человека, например, если у него диабет или это беременная женщина. А вот если это спортсмены, то у них нормальное давление составляет 100/60 или даже 90/50.

Кроме того, по словам Мясникова, следует отдавать предпочтение тем аппаратам, где манжетка накладывается именно на руку, а не на запястье. Также стоит выбрать механический тонометр, а не электронный, поскольку последний часто даёт неправильные показания. Нередко бывают такие случаи, когда на приёме у врача давление оказывается выше на 10–20 миллиметров ртутного столба, чем при самостоятельном измерении дома. Это связано со стрессом, который вызывает у пациента обстановка медучреждения, заметил доктор.