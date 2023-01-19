Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании Ахеджаковой иноагентом
Генпрокуратура РФ начала рассмотрение обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина о признании советской и российской актрисы Лии Ахеджаковой иноагентом. Ответ надзорного ведомства инициатору проверки 84-летней артистки оказался в распоряжении Лайфа.
"Направляется для организации рассмотрения обращение <...> о привлечении к ответственности Ахеджаковой Л.М. за высказывания русофобского характера и об инициировании процедуры признания её иностранным агентом", — говорится в письме на имя Бородина.
Ответ ГП на обращение Бородина по поводу признания Ахеджаковой иноагентом. Фото © LIFE
Напомним, ранее Бородин попросил ГП признать Ахеджакову иноагентом и лишить её государственных наград. В высказываниях актрисы автор обращения усмотрел дискредитацию использования Вооружённых сил РФ для защиты интересов страны и граждан. Речь идёт о публикациях Ахеджаковой в социальных сетях.
ТАСС / Терещенко Михаил