Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании Ахеджаковой иноагентом

Генпрокуратура РФ начала рассмотрение обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина о признании советской и российской актрисы Лии Ахеджаковой иноагентом. Ответ надзорного ведомства инициатору проверки 84-летней артистки оказался в распоряжении Лайфа.

"Направляется для организации рассмотрения обращение <...> о привлечении к ответственности Ахеджаковой Л.М. за высказывания русофобского характера и об инициировании процедуры признания её иностранным агентом", — говорится в письме на имя Бородина.

Ответ ГП на обращение Бородина по поводу признания Ахеджаковой иноагентом. Фото © LIFE