Авиация РФ сбила очередной Су-25 украинских ВВС в небе над ДНР

Российские лётчики сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.