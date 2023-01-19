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Опубликовано 19 января 2023, 10:47

Авиация РФ сбила очередной Су-25 украинских ВВС в небе над ДНР

Российские лётчики сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.

Накануне в Минобороны также отчитались об уничтожении украинского Су-25. Самолёт был сбит российскими истребителями неподалёку от Яблоновки в ДНР.

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Максим Плетнёв
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