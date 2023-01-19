Авиация РФ сбила очередной Су-25 украинских ВВС в небе над ДНР
Российские лётчики сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он.
Накануне в Минобороны также отчитались об уничтожении украинского Су-25. Самолёт был сбит российскими истребителями неподалёку от Яблоновки в ДНР.
Shutterstock