Названо четыре продукта, которые помогут коже стать безупречной

Врач-диетолог, эндокринолог Алёна Барредо в беседе с Лайфом рассказала о продуктах, которые необходимо включить в рацион для улучшения состояния кожи.

По её словам, в первую очередь необходимо регулярно есть жирные сорта рыбы. Содержащиеся, к примеру, в лососе или скумбрии в большом количестве омега-3 жирные кислоты обеспечивают оптимальный уровень влажности кожи и помогают поддерживать её эластичность. К полезным продуктам врач отнесла и квашеную капусту. Она содержит большое количество витамина С, который улучшает синтез коллагена. Как результат — кожа становится упругой и подтянутой. Барредо отметила, что помимо витаминов в этом продукте содержатся пребиотики, которые нормализуют процесс пищеварения.

"Следующим я бы хотела отметить овощной продукт, это морковь. Она содержит большое количество бета-каротина, это предшественник витамина А. Он участвует в иммунном ответе именно в коже, а также в антиоксидантной активности против ультрафиолетовых лучей, особенно в летнее время, когда активное солнце, защищает меланоциты от старения", — добавила медик.

Вместе с тем врач рекомендует обратить внимание на гранаты. В них содержится большое количество витаминов и антиоксидантов, которые участвуют в синтезе коллагена и улучшают всасываемость железа в кишечнике, что хорошо сказывается на состоянии кожи, резюмировала специалист.