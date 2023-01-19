Гинеколог назвал болезни, которые могут обостриться у женщин после купания в проруби

Верующие люди считают, что купание в ледяной проруби на Крещение не будет иметь последствий для здоровья, однако это не всегда так — подобные мероприятия подвергают иммунитет очень серьёзному испытанию. Акушер-гинеколог, венеролог и кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе предупредил женщин, что у них могут обостриться заболевания органов малого таза.

"Такой перепад [температур] может спровоцировать снижение иммунитета, активировать на фоне снижения иммунитета какую-то бактериальную флору, которая присутствует у нас в организме, но находится в состоянии равновесия между иммунной системой и между возбудителем", — предупредил собеседник Лайфа.

По словам гинеколога, цистит — это самое "поверхностное" последствие, которое может ждать искупавшуюся в проруби женщину. А одно из самых серьёзных — пиелонефрит (воспалительное заболевание почек). Также окунание в купель способно привести к заболеваниям органов малого таза, фронтитам, синуситам, воспалению среднего уха вплоть до менингита.