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19 января, 11:00

Минобороны: Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении

Российские войска ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики", — отметил представитель ведомства.

Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Ранее Лайф рассказывал, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль один из пригородов Артёмовска в ДНР — населённый пункт Клещеевка.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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