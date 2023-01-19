Минобороны: Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении

Российские войска ведут успешные наступательные действия на Донецком направлении, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики", — отметил представитель ведомства.