Ольгу Бузову ищут приставы из-за долга по ЖКУ в петербургской квартире

Судебные приставы завели исполнительное производство на певицу и телеведущую Ольгу Бузову из-за долга по ЖКУ. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в квартире артистки в Санкт-Петербурге по платёжкам ЖКУ накопился долг в 43,5 тысячи рублей. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд и выиграла, но услуги так и не были оплачены. Теперь же к делу подключились приставы.

Однако старые долги не мешают певице обзаводиться новым жильём. Например, в конце прошлого года она справила новоселье в квартире площадью 200 квадратных метров и стоимостью 120 миллионов рублей.

"Ведущей лучше поторопиться и добровольно погасить задолженность. Иначе судебные приставы будут вынуждены принудительно списать деньги со счетов Бузовой или даже арестовать её имущество", — заявил звёздный адвокат Андрей Алёшкин.